СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

107 953 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    САми себя перестреляете.Однозначно.Мигранты призываю...
  • Vasily Golov
    Почти 90 лет развращали халявой государство и ее население.Нефть и газ по цене воды или чая.Это сказал экс-президент ...Потирали руки в о...
  • Владимир Елкин
    Нужно разрешить всем гражданам России носить огнестрельное оружие. Тогда ни одна сволота с ножами не вякнет, что кого...Мигранты призываю...

МИГРАНТСКИЕ ВОЙНЫ

МИГРАНТСКИЕ ВОЙНЫ

Активизация мигрантских диаспор в России была ожидаема. Крымские татары тоже пытались помешать возвращению Крыма в Россию после киевского майдана, и действовали они под руководством Запада.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Gennady Sokolovsky
&quot;Крымские татары тоже пытались помешать возвращению Крыма в Россию после киевского майдана, и действовали они под руководством Запада&quot; Не просто &quot;пытались помешать&quot;. Сколько готовых &quot;точек&quot; наши ребята накрыли в Крыму, на пути от Керенского пролива вглубь Крыма - ещё не скоро узнаем официально. И стрельбищ сколько нашли, там всю мразь готовили с оружием наших &quot;встречать приветливо&quot;.
Ответить
4 час.
Gennady Sokolovsky
Так им только в радость - больше нахапают из бюджета себе, горемычным.
Ответить
4 час.
Магомед
А вот почему молчали и молчит руководство Армении, когда их граждане как оголтелые ломятся в Россию? Вас столько развелось! В России вас больше чем в Армении. Может уже пора вернуться в родные пенаты, так сказать и старость встретить и лечь в родную землю!
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх