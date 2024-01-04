Gennady Sokolovsky "Крымские татары тоже пытались помешать возвращению Крыма в Россию после киевского майдана, и действовали они под руководством Запада" Не просто "пытались помешать". Сколько готовых "точек" наши ребята накрыли в Крыму, на пути от Керенского пролива вглубь Крыма - ещё не скоро узнаем официально. И стрельбищ сколько нашли, там всю мразь готовили с оружием наших "встречать приветливо".

Gennady Sokolovsky Так им только в радость - больше нахапают из бюджета себе, горемычным.