Активизация мигрантских диаспор в России была ожидаема. Крымские татары тоже пытались помешать возвращению Крыма в Россию после киевского майдана, и действовали они под руководством Запада.
МИГРАНТСКИЕ ВОЙНЫ
Комментарии
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Gennady Sokolovsky
"Крымские татары тоже пытались помешать возвращению Крыма в Россию после киевского майдана, и действовали они под руководством Запада" Не просто "пытались помешать". Сколько готовых "точек" наши ребята накрыли в Крыму, на пути от Керенского пролива вглубь Крыма - ещё не скоро узнаем официально. И стрельбищ сколько нашли, там всю мразь готовили с оружием наших "встречать приветливо".
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4 час.
Gennady Sokolovsky
Так им только в радость - больше нахапают из бюджета себе, горемычным.
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4 час.
Магомед
А вот почему молчали и молчит руководство Армении, когда их граждане как оголтелые ломятся в Россию? Вас столько развелось! В России вас больше чем в Армении. Может уже пора вернуться в родные пенаты, так сказать и старость встретить и лечь в родную землю!
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3 час.
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