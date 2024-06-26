Дети просили чужих людей забрать из с пляжа во время обстрела со стороны Украины: "Возьмите нас собой".
"Возьмите нас с собой": Дети просили чужих забрать их с пляжа. Очевидица рассказала о трагедии в Севастополе
Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Это были американские ракеты с пусковых установок с американскими расчетами, полетные задания в них ввели американские военные по данным с американских беспилотники и американских спутников. Американцы рассчитывают, что в ответ наши будут месить их "пушечное мясо" - хохлов. А нужно отвечать по американцам. Например с территории хуситов (или около) ударить чем-то действительно серьёзным по авианосцу или корвету США (мало-ли что там "хуситы" в своих гаражах могли сделать). Например гиперзвуковым блоком. Вот когда такой блок насквозь пробъет их железное корыто и погибнут сотни американцев, - это и будет адекватным ответом на гибель россиян, детей, женщин... А сатанисты из США в следующий раз подумают стоит ли им убивать россиян на территории России!
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