Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 449 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Зубрин
    Мне интересно понять ,как они безнаказано пролетают такое расстояние?Ночью над Подмоск...
  • Иван Иванов
    Кабы чего не вышло.У вышестоящего дяди спрошу,а в случае чего на него же и сошлюсь.А дядя тоже, надо спросить у ещё в...В чём Украина обх...
  • Светлана Зуева
    Почему у него такие панические настроения? Может его посты следует изучить кому надо? Ну,к примеру,ФСБ?"ВСУ наносят в ше...

"Возьмите нас с собой": Дети просили чужих забрать их с пляжа. Очевидица рассказала о трагедии в Севастополе

"Возьмите нас с собой": Дети просили чужих забрать их с пляжа. Очевидица рассказала о трагедии в Севастополе

Дети просили чужих людей забрать из с пляжа во время обстрела со стороны Украины: "Возьмите нас собой".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЛ
Александр Лагуткин
Это были американские ракеты с пусковых установок с американскими расчетами, полетные задания в них ввели американские военные по данным с американских беспилотники и американских спутников. Американцы рассчитывают, что в ответ наши будут месить их &quot;пушечное мясо&quot; - хохлов. А нужно отвечать по американцам. Например с территории хуситов (или около) ударить чем-то действительно серьёзным по авианосцу или корвету США (мало-ли что там &quot;хуситы&quot; в своих гаражах могли сделать). Например гиперзвуковым блоком. Вот когда такой блок насквозь пробъет их железное корыто и погибнут сотни американцев, - это и будет адекватным ответом на гибель россиян, детей, женщин... А сатанисты из США в следующий раз подумают стоит ли им убивать россиян на территории России!
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх