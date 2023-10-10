В Кемерове будут судить женщину, виновную в смерти внучки

По версии следствия, в июле этого года 44-летняя кемеровчанка покормила 4-месячную малышку молочной смесью из бутылочки, и, не подержав младенца в вертикальном положении, оставила лежать в кроватке без присмотра, ушла в другую комнату, где стала употреблять спиртное.