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Вести Кузбасс

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В Кемерове будут судить женщину, виновную в смерти внучки

В Кемерове будут судить женщину, виновную в смерти внучки

По версии следствия, в июле этого года 44-летняя кемеровчанка покормила 4-месячную малышку молочной смесью из бутылочки, и, не подержав младенца в вертикальном положении, оставила лежать в кроватке без присмотра, ушла в другую комнату, где стала употреблять спиртное.

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