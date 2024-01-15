Выдала своё отношение: Валерия публично обратилась к бывшей жене Пригожина

Певица поделилась редкими откровениями на тему семьи. Иосиф Пригожин с дочкой Лизой, женой Валерией и экс-супругой Лейлой Фаттаховой Социальные сетиПевица Валерия рассказала о том, какое она принимала участие в воспитании дочери Иосифа Пригожина от брака с Лейлой Фаттаховой.
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