ЭНЕРГИЯ ДНЯ 13 мая 2022 года

Энергия дня тринадцатого мая две тысячи двадцать второго года. Числовой код = 870 = А не пора ли начать искать ключи к собственной Мудрости и Знаниям своей Души? =Бог не даёт вам людей, которых вы хотите, а Он даёт вам людей, в которых вы нуждаетесь =Больше наблюдайте и не спешите контролировать, а чувство меры к вам придёт само =Ваша Любовь, внутренняя Гармония - вот то, что защитит вас от всякого негатива = «Все болезни, за исключением механических повреждений, происходят от упадка Духа»= Всё заканчивается: и молодость, и Жизнь, и богатство.