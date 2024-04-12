Бобровский оформил 44-й шат-аут в карьере в НХЛ, догнав по этому показателю трех известных вратарей

Сергей Бобровский поднялся на 37-е место по количеству оформленных шат-аутов за всю историю НХЛ. В ночь на 12 апреля в Санрайзе (штат Флорида, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Коламбус Блю Джекетс».