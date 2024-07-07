Уголь застрял между РЖД и портами. Железные дороги идут на абордаж. Погрузка не радует процентами. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе было заявление главы РЖД Олега Белозёрова о комплектации российского поезда ВСМ на уровне 92%, падение экспорта угля через морские порты РФ на 17% с начала года и планы ж/д монополии по внедрению поездов на водородном топливе.