В России начались продажи смартфонов серии Xiaomi Redmi Note 14 — от 18 999 рублей Смарт...

В России начались продажи смартфонов серии Xiaomi Redmi Note 14 — от 18 999 рублейСмартфоны Redmi Note 14 Pro+, Redmi Note 14 Pro 5G и Redmi Note 14 Pro, а также Redmi Note 14 с сегодняшнего дня официально продаются в России.
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