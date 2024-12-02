Не морозь меня: утверждены новые тарифы для регионов с низким уровнем газификации

Правительство РФ приняло новые меры поддержки граждан с электроотоплением. Причина — у таких домохозяйств высокий уровень потребления электроэнергии в зимние месяцы, сообщили «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.
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