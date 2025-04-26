Россия бьёт по целям новыми ударными БПЛА «Бандероль», — эксперт ВСУ

Россия бьёт по целям на Украине новыми ударными БПЛА «Бандероль». Об этом заявил эксперт ВСУ по связи Сергей Бескрестнов (Флэш).
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