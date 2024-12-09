Вице-губернатор Николай Линченко проверил, как идет строительство Большого Смоленского моста

Современная разводная переправа соединит берега Невы на самом большом промежутке в черте города Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко оценил ход работ на стройплощадке важного инфраструктурного объекта – Большого Смоленского моста.
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