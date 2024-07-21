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Минобороны РФ: группировка «Днепр» уничтожила до 80 военных ВСУ за сутки

Минобороны РФ: группировка «Днепр» уничтожила до 80 военных ВСУ за сутки

Подразделения российской группировки «Днепр» нанесли поражение ВСУ. Было уничтожено до 80 украинских боевиков, гаубица «Мста-Б» калибра 152 мм, орудие Д-20, станция РЭБ «Анклав» и другие военные объекты ВСУ.

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