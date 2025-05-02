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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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LG Display разработала Hybrid Tandem OLED — почти идеальное решение для игровых мониторо...

LG Display разработала Hybrid Tandem OLED — почти идеальное решение для игровых мониторо...

LG Display разработала Hybrid Tandem OLED — почти идеальное решение для игровых мониторовLG Display объявила о прорыве в технологии OLED, представив Hybrid Tandem — гибридную двухслойную структуру, решающую проблему синего светодиода в матрицах от LG.

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