LG Display разработала Hybrid Tandem OLED — почти идеальное решение для игровых мониторо...

LG Display разработала Hybrid Tandem OLED — почти идеальное решение для игровых мониторовLG Display объявила о прорыве в технологии OLED, представив Hybrid Tandem — гибридную двухслойную структуру, решающую проблему синего светодиода в матрицах от LG.
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