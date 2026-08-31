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Царьград

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Собянин: Три новых причала откроются на Москве-реке до конца года

Собянин: Три новых причала откроются на Москве-реке до конца года

До конца года на Москве-реке появятся три новых причала. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что они станут частью действующей сети круглогодичных речных маршрутов для электросудов.

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