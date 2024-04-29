Эксперт Калошин о спорном эпизоде в игре ЦСКА: больше был гол, чем не было

Основатель проекта VAR в России и судейский эксперт Леонид Калошин объяснил, почему было принято решение засчитать спорный гол московского ЦСКА в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с калининградской "Балтикой" (1:3).
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