💼 В Москве собираются журналисты со всего мира на пресс-конференцию Президента РФ У здания Гостиного двора в столице собираются журналисты на пресс-конференцию Президента России Владимира Путина.
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💼 В Москве собираются журналисты со всего мира на пресс-конференцию Президента РФ У здания Гостиного двора в столице собираются журналисты на пресс-конференцию Президента России Владимира Путина.