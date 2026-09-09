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Газета.ру

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Глава МИД ФРГ Вадефуль призвал Зеленского учитывать интересы Берлина

Глава МИД ФРГ Вадефуль призвал Зеленского учитывать интересы Берлина

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль подверг критике президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что Киев недостаточно учитывает интересы Берлина.

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