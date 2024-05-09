Рассказываем, как прошел парад Победы в Санкт-Петербурге. На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге прошёл знаменательный Парад Победы, в рамках которого воссоединились поколения, чтобы почтить память о подвиге и победе.
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