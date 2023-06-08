Позитив для оптимистов

3 424 подписчика

«Долой тирана!»: за что расстреляли лидера Румынии Николае Чаушеску

«Долой тирана!»: за что расстреляли лидера Румынии Николае Чаушеску

Не все диктаторы мирно доживают свой век. Вот и Николае Чаушеску, возглавлявший румынскую компартию с 1965 года, был расстрелян 25 декабря 1989 года вместе с супругой Еленой по приговору военного трибунала.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх