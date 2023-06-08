«Долой тирана!»: за что расстреляли лидера Румынии Николае Чаушеску

Не все диктаторы мирно доживают свой век. Вот и Николае Чаушеску, возглавлявший румынскую компартию с 1965 года, был расстрелян 25 декабря 1989 года вместе с супругой Еленой по приговору военного трибунала.
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