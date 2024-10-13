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Диетолог рассказала, чем опасно похудение с помощью аналога «Оземпика» без контроля врача

Диетолог рассказала, чем опасно похудение с помощью аналога «Оземпика» без контроля врача

Отмечается рост спроса на аналог препарата.Диетолог Марият Мухина обеспокоена растущим спросом среди жителей России на аналог препарата «Оземпик» для похудения, который может вызывать опасные процессы для организма.

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