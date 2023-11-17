Австралия постоянно повышает стоимость всех документов и экзаменов для мигрантов. А в России ...

Экзамен по английскому языку IELTS сейчас стоит 24 000 рублей. Он сложный и сдать его на требуемые 6-8 баллов из 9 получается не с первого раза у всех.
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