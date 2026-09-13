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Татар-информ

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Матч «Нефтехимик» – «Адмирал» начнется с минуты молчания

Матч «Нефтехимик» – «Адмирал» начнется с минуты молчания

Фото: © «Татар-информ» Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между нижнекамским «Нефтехимиком» и владивостокским «Адмиралом» начнется с минуты молчания в память о погибших в результате атаки беспилотников.

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