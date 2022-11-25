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Ришарлисон о голе Сербии боковыми ножницами: «Я уже забивал похожий мяч на сборе перед ЧМ. Хочу еще»

Ришарлисон высказался о своем голе боковыми ножницами в игре ЧМ-2022 Бразилия – Сербия (2:0). «Я уже забивал похожий гол на тренировке в Италии [во время сбора перед ЧМ-2022].

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