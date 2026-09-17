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Вести Севастополь

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854 наблюдателя в Севастополе: как проходит финальный день досрочного голосования

854 наблюдателя в Севастополе: как проходит финальный день досрочного голосования

Сегодня последний день досрочного голосования на выборах депутатов Госдумы и муниципальных округов. За легитимностью и прозрачностью процесса следят 854 общественных наблюдателя.

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