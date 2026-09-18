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Царьград

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В Новосибирском зоопарке ленивец родился 6 февраля и уже ест груши

В Новосибирском зоопарке ленивец родился 6 февраля и уже ест груши

В Новосибирском зоопарке поделились подробностями о появившемся на свет ещё в зимний период детёныше ленивцев.

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