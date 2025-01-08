Новые технопарки в Москве: 2000 рабочих мест и развитие инфраструктуры

В 2024 году в Москве открыты три технологических парка, создающих более 2000 рабочих мест. Проект осуществляется в рамках программы Сергея Собянина, направленной на развитие инфраструктуры рядом с местами проживания москвичей, сообщил Максим Ликсутов.