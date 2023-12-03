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Леонид Слуцкий: «Слово пацана» – шедевр. Пусть покажут восемь серий и запрещают»

Леонид Слуцкий: «Слово пацана» – шедевр. Пусть покажут восемь серий и запрещают»

«Слово пацана» – это шедевр. Сейчас в Казани в телеграм-канале дети стали создавать группировки «Хади-Такташ», «Чайники», дерутся и огромное количество людей власть имущие недовольны этим сериалом.

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