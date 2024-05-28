Иноагент Андрей Макаревич* лишился влиятельного бизнес-партнера

Продюсер Николай Билык отвернулся от музыканта Андрей Макаревич WWW.GLOBALLOOKPRESS.COM/АЛЕКСЕЙ СМЫШЛЯЕВ Бизнес партнер иноагента Андрея Макаревича* (признан Минюстом РФ иноагентом) Николай Билык покинул пост учредителя фирмы ООО «Самый смак».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии