Вице-спикер Думы Чернышов призвал ФАС проверить цены на «детские» тарифы такси

В Госдуме призвали ФАС проверить цены на «детские» тарифы такси. Об этом пишет РИА «Новости». С такой идеей к главе Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому обратился вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов.
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