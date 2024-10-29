Вице-спикер Думы Чернышов призвал ФАС проверить цены на «детские» тарифы такси

В Госдуме призвали ФАС проверить цены на «детские» тарифы такси. Об этом пишет РИА «Новости». С такой идеей к главе Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому обратился вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов.