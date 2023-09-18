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Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по ВСУ

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по ВСУ

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны России 18 сентября опубликовало кадры боевых вылетов летчиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) в ходе специальной военной операции.

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