Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по ВСУ

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны России 18 сентября опубликовало кадры боевых вылетов летчиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) в ходе специальной военной операции.
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны России 18 сентября опубликовало кадры боевых вылетов летчиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) в ходе специальной военной операции.
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