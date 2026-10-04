ВСУ атаковали Белгород беспилотниками: повреждены дома и авто

Ночь на воскресенье в Белгороде ознаменовалась атакой беспилотников ВСУ, что привело к повреждению 135 квартир, 30 частных домов и 47 автомобилей.
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