С начала 2023 года в Москве ввели шесть спортивных объектов

Развитие спортивной сферы является одной из важнейших задач в работе столичных властей. Во всех районах города активно строится профильная инфраструктура: от небольших тренажерных площадок до физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейнами, от футбольных полей в парках до масштабных ледовых дворцов.