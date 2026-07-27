У нас тут с друзьями состоялся небольшой диалог о дефиците кадров в администрации Краснодара. Как вы считаете, есть он? 👍 - ДА 🤔 - НЕТ.
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У нас тут с друзьями состоялся небольшой диалог о дефиците кадров в администрации Краснодара. Как вы считаете, есть он? 👍 - ДА 🤔 - НЕТ.
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