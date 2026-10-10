Омбудсмен Романова помогла бойцу СВО получить отпуск и лечение

Жена участника СВО обратилась к уполномоченному по правам человека во Владимирской области Людмиле Романовой из-за того, что её мужу требовалась срочная медицинская помощь, но командование не оформляло отпуск.
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