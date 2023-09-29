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Глава «Пари НН» Кондратов: «Не собираюсь никуда уходить. Слухи про кандидатов в «Торпедо» мне комментировать неуместно»

Глава «Пари НН» Кондратов: «Не собираюсь никуда уходить. Слухи про кандидатов в «Торпедо» мне комментировать неуместно»

Сообщалось, что Дмитрий Кондратов – один из кандидатов на возможное назначение президентом «Торпедо».

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