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Царьград

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  • Василий Васильев
    Вот это по нашему. Как петух в зад клюнет, так сразу начинают шевелиться. Иначе никак, тем более если это касается го..."Газпром" - всё? ...
  • Амара Карпова
    Как теперь будут выглядеть так называемые "звезды"😂😂😂и так они не блещут настоящей красотой🥲😭Жительницы России...
  • Светлана Зуева
    И все хохлы.....В Берлине 100 тыс...

Йеменские хуситы угрожают запретить проход судов через стратегический пролив

Йеменские хуситы угрожают запретить проход судов через стратегический пролив

В ответ на признание их террористами, хуситы в Йемене угрожают запретить проход судов через стратегический Баб-эль-Мандабский пролив.

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