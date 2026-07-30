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Аргументы недели

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19 и 20 лет колонии: экс-замы белгородского губернатора осуждены за хищения на строительстве «зубов дракона»

19 и 20 лет колонии: экс-замы белгородского губернатора осуждены за хищения на строительстве «зубов дракона»

Бывших заместителей белгородского губернатора Рустэма Зайнуллина и Владимира Базарова Мещанский суд Москвы приговорил к 19 и 20 годам заключения по делу о хищениях при строительстве фортификаций на границе с Украиной.

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Комментарии
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Элина Смирнова
В Белгороде надо трясти всех бывших, вор на воре.
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