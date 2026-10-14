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Аргументы и Факты

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Ученые назвали простой способ сгладить скачок сахара в крови после еды

Ученые назвали простой способ сгладить скачок сахара в крови после еды

Японские ученые из Киотского университета обнаружили, что употребление оливкового масла перед углеводами существенно снижает резкий подъем уровня сахара в крови после приема пищи — по крайней мере, у лабораторных мышей.

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