Ученые назвали простой способ сгладить скачок сахара в крови после еды

Японские ученые из Киотского университета обнаружили, что употребление оливкового масла перед углеводами существенно снижает резкий подъем уровня сахара в крови после приема пищи — по крайней мере, у лабораторных мышей.
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