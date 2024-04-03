Опасность ртути: Какую рыбу следует избегать из-за содержания тяжелых металлов Ирэн ОрлонскаяВ последнем исследовании, проведенном экспертами по безопасности пищевых продуктов, было обнаружено, что рыба является не только кладезью полезных веществ, но и потенциальным источником смертельной опасности из-за содержания ртути в ней.