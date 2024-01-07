Konami высказалась о сроках выхода Silent Hill 2 и Metal Gear Solid Delta, раскрытых в ролике Sony ...

Konami высказалась о сроках выхода Silent Hill 2 и Metal Gear Solid Delta, раскрытых в ролике SonyKonami наконец-то прокомментировала новость из официального видео Sony PlayStation о сроках выхода ремейка Silent Hill 2 и Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.
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