Я не специалист по военному вооружению и даже не буду пытаться умничать. Я не знаю технических характеристик нашего супер-оружия, я просто верю на слово нашим специалистам - оно действительно супер.
Уберите "Цирконы", а то мы рассердимся
Комментарии
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Boris Borisov
Не издеваются . - ПРЕЗИРАЮТ !
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4 час.
М
Мария
Согласна.
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3 час.
Ирина
Страх- это хорошо! Возможно мозги ,а с ними и инстинкт самосохранения заработает, раз уже начали понимать, что с "Цирконами" спорить опасно! 😉
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3 час.
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