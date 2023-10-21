Страна и люди
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Страна и люди

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Подразделения ЦАХАЛ готовятся к наземной операции в секторе Газа

Подразделения ЦАХАЛ готовятся к наземной операции в секторе Газа

Израильские военные сейчас активно готовятся к проведению наземной операции в секторе Газа. В ЦАХАЛ сообщили, что уже утверждены планы по расширению оперативной деятельности и проводятся учения подразделений регулярного и резервного состава.

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