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Рогов сообщил о второй волне взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье

Рогов сообщил о второй волне взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье

Взрывы на военных объектах в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели вновь, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 7 января в своем Telegram-канале.

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