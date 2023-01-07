Рогов сообщил о второй волне взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье

Взрывы на военных объектах в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели вновь, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 7 января в своем Telegram-канале.
Взрывы на военных объектах в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели вновь, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 7 января в своем Telegram-канале.
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