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Царьград

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ВКС сломили самую "живучую" тактику ВСУ по ударам по Севастополю: Из Одессы срочно вывозят натовское ПВО, ATACMS покидает Чёрное море

ВКС сломили самую "живучую" тактику ВСУ по ударам по Севастополю: Из Одессы срочно вывозят натовское ПВО, ATACMS покидает Чёрное море

Украинский инсайдер со ссылкой на местный Генштаб рассказал о неожиданном повороте на одной из ключевых точек для ВСУ.

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Комментарии
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ВР
Вова Рябов
Пора бы русские порты.вернуть законному хозяину..выход салорейху к морю перекрыть
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14 час.
ак
александр крот
у меня только один вопрос..пучему уходят живыми..херачить пока всех не уничтожим
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6 час.
Бендер Задунайский
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3 час.

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