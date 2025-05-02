Александр Неукропный Первая сотня дней с момента официального утверждения во всей полноте властных полномочий – срок, в который принято оценивать эффект от действий чиновников, разного рода руководителей и, конечно же, государственных мужей высших рангов.
«100 дней бездарности» Трампа: время пришло, а похвастаться нечем
Комментарии
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Eduard
Чем Байден и Обама лучше? Байден день и ночь отдавал деньги Украине,Обама начал 2 войны!
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19 час.
М
Мария
Поведение Трампа заставляет вспоминать по очереди то Хлестакова, то барона Мюнхгаузена. Какая-то постоянная смесь хвастуна с фантазёром. В рамки здоровой психики это не укладывается. Шизоидная личность.
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17 час.
Сергей Геннадьевич
Сто дней показали, что Америка выбрала пустозвона с пограничным расстройством личности. С таким диагнозом верить или о чём-то договариваться с таким человеком нельзя.
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3 час.
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