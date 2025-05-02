Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 112 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Геннадьевич
    Сто дней показали, что Америка выбрала пустозвона с пограничным расстройством личности. С таким диагнозом верить или ...«100 дней бездарн...
  • Людмила Полищук
    Вы недалеко от них отошли. Язык ваш мерзок, вероятно, как и ваши мысли. Если вы не остановитесь в разбрызгивании свои...Участников "голой...
  • Валерий
    А в эти выборы президента ей кто ксиву подмахнул ???Тихановская назва...

«100 дней бездарности» Трампа: время пришло, а похвастаться нечем

«100 дней бездарности» Трампа: время пришло, а похвастаться нечем

Александр Неукропный Первая сотня дней с момента официального утверждения во всей полноте властных полномочий – срок, в который принято оценивать эффект от действий чиновников, разного рода руководителей и, конечно же, государственных мужей высших рангов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Чем Байден и Обама лучше? Байден день и ночь отдавал деньги Украине,Обама начал 2 войны!
Ответить
19 час.
М
Мария
Поведение Трампа заставляет вспоминать по очереди то Хлестакова, то барона Мюнхгаузена. Какая-то постоянная смесь хвастуна с фантазёром. В рамки здоровой психики это не укладывается. Шизоидная личность.
Ответить
17 час.
Сергей Геннадьевич
Сто дней показали, что Америка выбрала пустозвона с пограничным расстройством личности. С таким диагнозом верить или о чём-то договариваться с таким человеком нельзя.
Ответить
3 час.
наверх