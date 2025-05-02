«100 дней бездарности» Трампа: время пришло, а похвастаться нечем

Eduard Чем Байден и Обама лучше? Байден день и ночь отдавал деньги Украине,Обама начал 2 войны!

М Мария Поведение Трампа заставляет вспоминать по очереди то Хлестакова, то барона Мюнхгаузена. Какая-то постоянная смесь хвастуна с фантазёром. В рамки здоровой психики это не укладывается. Шизоидная личность.