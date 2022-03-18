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Аркадий Дворкович покинул пост главы фонда "Сколково"

Аркадий Дворкович покинул пост главы фонда "Сколково"

Дворкович заявил, что планирует сосредоточиться на развитии образовательных проектов.Бывший заместитель председателя Правительства России, Председатель Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович покинул свой пост, сообщает корреспондент The Moscow Post.

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