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Царьград

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СК: В Асине пожар унес жизнь трехлетнего ребенка 30 августа 2026 года

СК: В Асине пожар унес жизнь трехлетнего ребенка 30 августа 2026 года

В городе Асино, Томская область, 30 августа 2026 года пожар унес жизнь трехлетнего ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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