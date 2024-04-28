Генсек НАТО Столтенберг: Путин пригнал наши «Леопарды» на Поклонную гору. Это не по правилам, пусть отменит свой приказ

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Что так обидело немцев? — Всего лишь симметричный ответ России на действия Запада Мы помним, как по странам Запада, начиная с Прибалтики, возили наш подбитый танк, демонстрируя силу украинского и западного оружия.

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Комментарии
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Галина Чужая
А ещё выставить огромные баннеры их подбитой техники напротив их посольств!!! Чтобы глаза им мозолили  каждый раз!!!
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4 час.
Константин Ермаков
А по каким правилам эти леопарды оказались в Украине?
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3 час.
Галина Чужая
По правилу главнюка, который себе разрешает всё, а остальным  всё ниZZZZя.
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2 час.

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