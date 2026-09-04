ФСБ обнаружила тайник ВСУ с иностранным оружием под Красноармейском

Пресс-служба Минобороны РФ/TACC Федеральная служба безопасности (ФСБ) по Донецкой Народной Республике обнаружила тайник ВСУ с иностранным оружием.
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