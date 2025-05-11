Заочно осуждённого в ДНР британского наёмника-«азовца»* разорвало на куски под Изюмом

Британские СМИ подтвердили, что на днях в Харьковской области сдох Кристофер Гаррет (по кличке Леон Свомпи/Leon Swampy либо просто Свомпи/Swampy, что в переводе с английского означает "болотистый"), гражданин Соединённого Королевства.
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